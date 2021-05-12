В России доля заемщиков, которые в качестве первого займа брали POS-кредит, по итогам I квартала 2021 года составила 33,2%, доля тех, кто привлек микрозаем, — 23,7%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование IDF Eurasia. Это на 4,8 процентного пункта и 8,2 п. п. выше, чем в I квартале прошлого года. В опросе 37% респондентов, указавших в качестве первого обращения микрозаем, пояснили, что сделали это из-за реальной потребности в деньгах, 20% пришли в МФО после отказа в банке.

По словам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, хотя и при первом обращении в МФО клиент без кредитной истории может рассчитывать только на минимальный заем, кредитная политика по отношению к таким заемщикам остается жесткой. В частности, если в I квартале 2020 года одобрение получали 45—50% таких клиентов, то в I квартале 2021 года их доля не превышала 20—25%.

Кредиторы ужесточили внутренний скоринг, получить крупную сумму для многих потенциальных клиентов стало достаточно трудно, отметил гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. По его словам, каждый второй потенциальный заемщик сталкивался с отказом. МФО же в силу специфики бизнеса, предполагающей большие риски, готовы выдавать ссуды тем, кто не имеет кредитной истории. Более того, для многих МФО эти клиенты целевая аудитория, пояснил он.

Доля тех, кто в качестве первого займа привлек ипотеку, существенно выросла — 6,4% против 2,7% годом ранее. Ипотечные заемщики — это в большинстве своем наиболее качественный клиентский сегмент, отметил Кудряков. И рост их доли в получении первого кредита можно связывать с падением ставок по ипотеке за минувший год, вызванным действием программ льготного ипотечного кредитования.

Одновременно незначительное снижение показали доли тех, кто обращался впервые за кредитом наличными и кредитными картами, — с 20,3% до 17,6% и с 16,2% до 12,3% соответственно. А вот доля тех, кто привлекает в качестве первого займа автокредит, снизилась более чем в два раза: с 16,9% в I квартале 2020 года до 6,8% в I квартале текущего года, приводят данные в IDF Eurasia. Одна из причин — рост цен на автомобили. Средний чек автокредита по итогам отчетного периода значительно вырос: по данным НБКИ, средняя сумма автокредита в I квартале 2020 года не превышала 851 тыс. рублей, тогда как в I квартале текущего года она превысила 1 млн рублей.