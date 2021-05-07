Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов — 2,35 млн единиц, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом.

Средняя сумма одного микрозайма «буксирует» на отметке 13,1 тыс. рублей уже третий месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 млрд рублей.

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — пояснил гендиректор бюро Олег Лагуткин.

В итоге объем портфеля микрозаймов в России по итогам марта увеличился на 2,3% до 178,7 млрд рублей, а число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3% до 13,9 млн единиц.

«Плохая» задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды: число просроченных займов увеличилось на 1,8% до 5,4 млн единиц, а их объем — на 5,3% до 61 млрд рублей.

При этом, как отметил Лагуткин, объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке не является столь показательным, как в иных сегментах кредитования, в силу быстрой оборачиваемости микрозаймов. «Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится на стабильном уровне 33—34%, что с учетом специфики рынка можно считать приемлемым», — заключил он.