Профессиональные прогнозисты, опрошенные институтом «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики», ухудшили прогноз относительно роста цен на потребительские товары в России в 2021 году. Если в феврале участники опроса из РФ и других стран говорили о том, что по итогам текущего года показатель вырастет на 3,9%, то в апреле они называли цифру 4,7%.



«С одной стороны, это говорит о том, что ускорение инфляции в начале этого года было достаточно неожиданным для экспертного сообщества, а с другой — что это не породило никаких сомнений в способности Банка России успешно проводить политику, направленную на достижение инфляционного таргета (4%). Устойчивое ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска», — говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном в очередном выпуске бюллетеня НИУ «ВШЭ» «Комментарии о государстве и бизнесе» .

Напомним, что инфляционное таргетирование — это комплекс монетарных мер, который принимают для контроля над уровнем инфляции.

«Устойчивое ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска», — говорится в обзоре.

Прогноз темпов потребительской инфляции, ускорившейся в начале 2021 года, указывает на ее замедление до уровня инфляционного таргета к концу I квартала 2022-го.

