Пользователи Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ в последние несколько дней столкнулись с проблемами при денежных переводах, пишут «Известия» . На трудности пожаловались держатели электронных кошельков «ЮMoney» и клиенты Росбанка на форуме Банки.ру. Так, ночью 14 мая пользователь электронного кошелька «ЮMoney» столкнулся с проблемой при попытке перечисления денег через СБП: сервис сообщил о том, что максимальная сумма перевода в российской валюте — 0,00 рублей. По словам клиента, он не делал никаких перечислений ни после полуночи, ни в предыдущие 24 часа и не превышал ежемесячный лимит переводов в 100 тыс. рублей. Спустя несколько часов сервис заработал корректно. Как пояснил представитель «ЮMoney», возможно, пользователей вводит в заблуждение обновление лимитов СБП по Гринвичу (-3 часа от мск): с 00.00 до 02.59 в Москве действует лимит предыдущего дня. Но пользователь заявил, что ранее лимит обновлялся в полночь по московскому времени, а предыдущий перевод был сделан в начале первого, соответственно, интервал между перечислениями был более 24 часов.

Об аналогичной проблеме следующей ночью, 15 мая, заявил другой пользователь, у которого трансакция была успешно совершена на следующее утро. В пятницу, 14 мая, клиент Росбанка не могла сделать перевод с карты на карту через СБП, рассказала она. В Росбанке получили ряд частных обращений от клиентов, у которых возникли сложности с переводами, и точечно отработали эти запросы в индивидуальном порядке, подтвердил директор департамента цифрового развития розничного бизнеса кредитной организации Павел Меньшиков. Он отметил, что массового сбоя в СБП 14 мая не фиксировалось. Сейчас система работает стабильно.

Замедления в перечислениях через СБП зафиксировали и в другом крупном банке, однако операции все-таки проходили, сообщил источник на рынке. По его предположениям, сбой был на стороне Национальной системы платежных карт или система обновлялась, в связи с чем наблюдалась некорректная работа. На стороне НСПК переводы проходят в штатном режиме, заявили в системе.

По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, если какое-то длительное время — на протяжении нескольких дней — некорректную работу СБП фиксировали клиенты двух и более участников сервиса, скорее всего, проблемы были на стороне системы. Возможной причиной могут быть ограничения, накладываемые на операции пользователей электронных кошельков, которые проходили упрощенную идентификацию, полагает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он пояснил, что на такие кошельки налагается лимит по переводам в 200 тыс. рублей в месяц вне зависимости от того, проходит операция через СБП или нет. При превышении лимита все платежи блокируются. Для того чтобы повысить лимит ежемесячных трансакций до 600 тыс. рублей, достаточно пройти идентификацию лично в офисе, отметил Достов.