III Съезд Ассоциации банков России «Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики» (XXXIX Общее собрание Ассоциации банков России) состоится 28 мая 2021 года в Москве, в отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк». Начало работы съезда — в 11:00, начало регистрации участников — в 10:00.



Пленарная часть съезда посвящена теме «Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики». С основным докладом выступит председатель совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пленарной части выступят:

председатель Банка России Эльвира Набиуллина;

заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев;

президент, председатель правления СберБанка Герман Греф;

президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин;

председатель правления, член совета директоров Тинькофф Банка Станислав Близнюк;

председатель Комитета Ассоциации по малому и среднему бизнесу, председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков;

генеральный директор Челиндбанка Сергей Байль;

Рабочая часть съезда посвящена организационным вопросам. Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский представит отчет о работе ассоциации за 2020 год.

В рабочей части съезда выступят:

первый заместитель председателя совета ассоциации, заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин;

председатель комитета ассоциации по рискам, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют Банка Елена Букина;

председатель Комитета Ассоциации по финтеху, заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.

В ходе мероприятия будут рассмотрены результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации банков России, отчет ревизионной комиссии АБР, предложения о внесении изменений в состав совета и ревизионной комиссии ассоциации, стандарт качества услуг инкассации и перевозки ценностей, результаты исследования «ESG-банкинг в России».

В очном формате в съезде принимают участие руководители организаций — членов Ассоциации банков России, приглашенные гости и представители СМИ. Общедоступная трансляция съезда будет вестись на сайте Ассоциации банков России.