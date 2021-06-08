Эксперты засомневались, что обсуждение регулирования экосистем продлится до августа, как решил ЦБ, и потребовали определиться с понятием экосистемы, пишет «Финансовая газета» . Свои опасения высказали участники открытой дискуссии на площадке Ассоциации российских банков. В России, по данным президента ассоциации Гарегина Тосуняна, проникновение электронной коммерции в общем обороте розничной торговли составляет пока 7— 8%, российские эксперты считают, что чем раньше будут приняты возможные ограничения, тем легче будет бизнесу к ним приспособиться.

Как отметил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Василий Пушкин, в министерстве стремятся найти баланс и опасаются как промедления, так и преждевременного введения регулирования экосистем там, «где это не нужно, и не перекрыть кислород компаниям, которые сейчас развивают цифровые сервисы и экосистемы». С другой стороны, в министерстве считают важным не упустить время. Введение регулирования постфактум, когда риски сработали, может привести к негативным последствиям ухудшения условий для граждан, которые привыкли к тем или иным сервисам, считает Пушкин.

Также эксперты обратили внимание, что экосистемы позволяют ускорить цифровизацию малых населенных пунктов и отдаленных территорий. С другой, сегодня они видят проблемы не во входе, а в выходе с рынка экосистем, и на местах эти проблемы будут проявляться гораздо резче. Когда экосистемы начнут схлопываться, это может стать социальной проблемой, отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Набиуллина назвала риски экосистем По ее словам, в ближайшее время ЦБ выпустит доклад о том, как банки развивают экосистемы и как их регулировать.

ЦБ видит два основных риска, и они касаются не сроков ввода регулирования, а его сути. Первое опасение связано с возможными перекосами в конкуренции на базовом рынке — финансовом. Так, если туда выходят экосистемы, которые сами являются банками либо уже приобрели собственный банк, вполне может сложиться ситуация, что вся последняя миля оккупирована экосистемами-агрегаторами. Перед банками, не входящими в экосистемы, встанет вопрос, как «поймать» своего клиента и как достучаться до него, пояснила советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Елена Чайковская. Также остается открытым вопрос регулирования условий, на которых экосистемы будут принимать сторонних игроков. В качестве негативного примера Чайковская приводит товарные агрегаторы, часто диктующие партнерам размер скидок, которые те должны предоставлять клиентам. В ЦБ считают важным сохранить и конкуренцию между экосистемами, которая на сегодняшний день «более чем устраивает» регулятора.

Второй риск, о котором говорит регулятор, — это устойчивость банков в ситуации, когда вкладчики и кредиторы приносят средства в банк как в традиционную кредитную организацию, а банк решает стать экосистемой и идет в несвойственную ему область. Если формирование экосистемы идет через покупку «дочек», есть так называемый риск вынужденной поддержки — крупные участники рынка не смогут допустить, если в какой-то сфере их деятельности что-то пойдет не так, пояснила Чайковская. Им придется туда инвестировать, чтобы поддержать на плаву, а сколько туда пойдет денег, предсказать сложно, отметила она.