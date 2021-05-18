В России должны быть сильные экосистемы, но небольшие компании должны их «покусывать», тем самым стимулируя улучшать сервисы. Об этом, как передает РБК , заявил на банковской конференции, организованной информагентством и рейтинговым агентством «НКР», первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Мы считаем, что должны быть сильные национальные игроки, [их] должно быть несколько. Должны в ограниченном объеме присутствовать глобальные игроки, при этом не должно быть регуляторного арбитража в пользу глобальных игроков — все-таки регулирование должно создавать преимущества для национальных игроков. И должны быть компании, которые активно покусывают лидеров, пытаясь занять свое место, продвигая новые идеи, новое качество продукта, любя своего потребителя и тем самым толкая развитие вперед», — сказал Швецов.

«Мы считаем, что человек не должен становиться рабом экосистемы. Барьеры по переходу из одной экосистемы в другую должны быть минимальны, ему должно быть легко и просто это сделать. Понятно, что ментально он зацикливается на каком-то интерфейсе, но я думаю, что это может быть единственный барьер», — добавил он.

ЦБ озаботился регулированием экосистем в прошлом году, а в апреле раскрыл основные подходы к нему. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что такие структуры не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса». Регулятор хочет ввести требование об открытой модели в отношении доминирующих экосистем, при которой доступ к такой платформе получают в том числе конкурирующие поставщики товаров и услуг.



Швецов рассказал, что в ЦБ поступило много предложений от участников рынка — обсуждение регулирования экосистем пришлось продлить до августа вместо июня; кроме того, свой документ по этой теме скоро выпустит правительство. В целом России нужно «упредить ту ломку, которую, например, сегодня переживает Китай», считает первый зампред ЦБ: «Нам важно здесь изначально обозначить правила игры для участников этого процесса, чтобы они ориентировались на то, как будут регулировать эту отрасль, — нежели ломать уже построенное. Это [было бы] гораздо дороже и болезненнее для всех участников процесса».