Экосистемы вокруг крупнейших банков и IT-компаний несут риски утечек информации и неправомерного ее использования, нужно регулирование для противодействия этим рискам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Безусловно, это (экосистемы. — Прим. ред.) очень удобно для людей: быстро, дешево, все услуги в одной системе... Но здесь есть и риски. Это риски утечек информации, неправомерного использования персональной информации и риски, связанные с искажением конкуренции. Когда нет конкуренции, в конечном счете, даже если все начинается с дешевых услуг, это приведет к росту цен на услуги, когда конкурентов рядом не будет», — заявила она, выступая на президиуме фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По ее словам, в ближайшее время ЦБ выпустит доклад о том, как банки развивают экосистемы и как их регулировать.