Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады июня составила порядка 5,1% годовых против 4,9% по итогам третьей декады мая. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте Банка России.



В последний раз ставка была выше 5% год назад, свидетельствуют материалы регулятора (по итогам первой декады июня 2020 года показатель равнялся 5,01%).



Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения (как, например, по итогам предыдущей декады, когда показатель немного снизился), демонстрирует тенденцию к росту.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.



Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку (на 0,25 п. п. до 4,5% с 22 марта). В апреле ставка была повышена снова (на 0,5 п. п. до 5% с 26 апреля).

В пятницу, 11 июня, Центробанк в третий раз в этом году повысил ключевую ставку — на 0,5 п. п. до 5,5% с 15 июня. При этом, по мнению ЦБ, даже два предыдущих повышения ключевой ставки еще не полностью учтены в банковских ставках.



Топ-десятка банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк.

Отметим, что состав топ-10 банков изменился уже в третий раз за последние месяцы. Этой весной в десятку вошел Тинькофф Банк, заменив Совкомбанк. Затем последний вернулся в список, заняв место Промсвязьбанка. После последней рокировки, актуальной начиная с первой декады июня, в топ-десятке опять ПСБ вместо Совкомбанка.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь).