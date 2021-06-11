Мартовское и апрельское повышения ключевой ставки ЦБ РФ еще не полностью учтены в банковских ставках. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в пятницу по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 5,5% начиная с 15 июня (текст выступления опубликован на сайте Центробанка).

Напомним, что в марте этого года ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5%. На заседании 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5% годовых.

«Ставки по кредитам и депозитам являются низкими в сравнении с текущей и ожидаемой инфляцией. Решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле еще не полностью учтены в банковских ставках», — констатировала Набиуллина.

Она пояснила, что кредитные и депозитные ставки банков тесно связаны с доходностью государственных облигаций. Для банков облигации федерального займа — «это безрисковый рублевый актив, и ценообразование всех остальных рублевых банковских продуктов привязано к ним. При этом доходности ОФЗ на различные сроки меняются вместе с ключевой ставкой, но в разной степени», пояснила глава ЦБ.

По ее словам, в наибольшей мере ключевая ставка воздействует на доходности краткосрочных ОФЗ, до двух-трех лет, и эти доходности значительно возросли за последние два месяца. «Они будут влиять на стоимость краткосрочных кредитов, а также на депозитные ставки, которые уже начали повышаться», — ожидает председатель Центробанка.

«А вот доходности долгосрочных ОФЗ в основном определяются долгосрочными ожиданиями по инфляции, оценкой устойчивости макроэкономической политики и внешними условиями, — указывает Набиуллина. — При этом именно от них зависит стоимость долгосрочного финансирования для инвестиционных проектов, а также ставки по ипотечным кредитам. Проводя денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию инфляции, повышая ключевую ставку, чтобы этого добиться, Банк России ограничивает рост долгосрочных ставок в экономике. И это очень хорошо видно по опыту этого квартала: несмотря на произошедшие три повышения ключевой ставки с марта этого года (суммарно на 125 базисных пунктов), доходности длинных ОФЗ сегодня примерно на том же уровне, на котором они были в конце марта».

ЦБ видит тенденцию к росту ставок по вкладам Банк России видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение повысить ключевую ставку до 5,5% с 15 июня.

В сегодняшнем пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров отмечалось, что Банк России видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке.



«Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», — отметили в ЦБ.