Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на июнь 2021 года. По сравнению с майскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном выросла в рублевом сегменте и преимущественно снизилась — в валютном, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на июнь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 мая 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов понизилась для сроков от полугода до года, а по остальным депозитам — выросла. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Май
|
4,927
|
4,207
|
4,144
|
4,829
|
5,52
|
Июнь
|
5,082
|
4,353
|
4,277
|
4,57
|
5,636
В долларовом сегменте базовая доходность вкладов в основном понизилась, лишь ставка по депозитам до востребования поднялась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Май
|
0,224
|
0,454
|
0,516
|
0,914
|
1,125
|
Июнь
|
0,324
|
0,33
|
0,325
|
0,789
|
0,922
Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых на сроки от трех месяцев до полугода и более чем на год, упала, а ставки в остальных сегментах не изменились.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Май
|
0,008
|
0,01
|
0,108
|
0,01
|
0,158
|
Июнь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,075
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки. Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов будет повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохраняется на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно.
В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го), но в марте этого года Центробанк впервые с 2018-го повысил ключевую ставку (на 0,25 п. п. до 4,5% с 22 марта), а 23 апреля снова увеличил ее — сразу на 0,5 п. п. до 5% годовых с 26 апреля. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.