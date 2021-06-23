Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, и считает, что необходим федеральный закон о правовом положении многодетных семей, пишут «Известия» . Кузнецова сообщила, что на 1 января 2021 года в России насчитывалось 1,99 млн многодетных семей, за пандемийный год их число увеличилось на 6,1%. В этих семьях воспитывается 6,5 млн детей — 21,5% от общего числа несовершеннолетних в стране. По ее словам, любая семья, вне зависимости от того, является она многодетной или нет, должна иметь определенный перечень гарантий на всей территории РФ.

Омбудсмен призвала учитывать в трудовом стаже годы, которые матери потратили на уход за ребенком. Также Кузнецова предложила декретные выплаты для бабушек и дедушек, которые могут сидеть с маленькими детьми. Одним из ресурсов она считает дополнительные льготы в налогообложении — например, обнуление НДФЛ для семей, которые приобрели жилье. В пресс-службе Минфина сообщили, что предложение освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья было озвучено президентом на съезде партии «Единая Россия» и этот вопрос будет проработан.

Отсутствие единого определения понятия «многодетная семья» и критериев помощи для таких семей на федеральном уровне приводит к различному подходу к поддержке многодетных семей и к различным возможностям в плане получения льгот и помощи. От региона к региону различается и набор мер социальной поддержки многодетных семей, пояснила Кузнецова. В некоторых субъектах РФ помощь многодетным оказывают только в случае признания их малоимущими. Директор фонда «Два крыла» Екатерина Лебедева подтверждает, что меры поддержки действительно сильно отличаются в разных регионах.

В России предложили ввести «многодетный» капитал В России предложили разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям в размере 100 тыс. рублей. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, сообщает RT .

Председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович рассказала, что ее организация направляла в аппарат президента и правительства свои предложения к законопроекту о многодетной семье. В них предлагается изменить положение указа № 431, по которому определение многодетной семьи «остается на усмотрение региональных органов власти», и внести в федеральное законодательство определение «многодетная семья — семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы)». Также в предложениях к законопроекту предлагается указать, что многодетная семья сохраняет свой статус до достижения младшим из детей возраста 18 лет, а если он учится, то до 23 лет включительно.

По мнению президента фонда «МногоМама» Алины Контаревой, в законе также должно быть предусмотрено право многодетной семьи на землю или квартиру. Карпович важной мерой считает также необходимость закрепить на федеральном уровне размер пособия, которое выплачивается на ребенка, например, в размере прожиточного минимума или половины МРОТ. Анна Кузнецова сообщила, что основной вопрос, с которым обращаются в аппарат уполномоченного по правам ребенка многодетные семьи, как раз жилищный — это актуально в том числе для принятия решения о рождении следующих детей. Поэтому все формы поддержки льготного приобретения жилья и улучшения жилищных условий должны приветствоваться и быть максимально расширены, сказала она.