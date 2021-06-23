В России предложили разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям в размере 100 тыс. рублей. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, сообщает RT .

В соответствии с принятыми поправками к Конституции России дети являются приоритетом государственной политики, отметила Волынец. Она выступила за необходимость разработать регламент для введения ежегодных выплат таким семьям — «многодетного» капитала — в размере 100 тыс. рублей до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

«В условиях, пока еще не принят федеральный закон «О статусе многодетной семьи», предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — говорится в письме.

По словам Волынец, чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Соответственно, устранению этого фактора будет способствовать введение «многодетного» капитала.