Власти РФ выделят дополнительно более 27 млрд рублей для реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тыс. семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий ребенок или последующие дети: они получают по 450 тыс. рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов.

«Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

По словам премьера, «это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей».

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит



