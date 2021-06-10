Власти РФ выделят дополнительно более 27 млрд рублей для реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тыс. семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий ребенок или последующие дети: они получают по 450 тыс. рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов.
«Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.
По словам премьера, «это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей».