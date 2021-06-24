Федеральная служба по труду и занятости дала официальные разъяснения , касающиеся возможности отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей в случае отсутствия прививки от COVID-19. Ответы Роструда на самые распространенные вопросы по теме вакцинации опубликованы на сайте ведомства.

Так, на вопрос о том, можно ли уволить человека, не сделавшего прививку от ковида, Роструд отвечает, что, согласно абзацу 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, отстранение работника от выполнения трудовых обязанностей возможно не только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами РФ.

«Один из таких случаев — нарушение положений федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», — уточняют в Роструде. — В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении».

Ссылаясь на законодательство, Роструд отмечает, что при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

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«В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан. Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной», — поясняют в ведомстве.

По состоянию на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в десяти регионах страны, напоминает Роструд. «В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте».



«Положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — добавляют в Роструде.