Локальные розничные инвесторы проявляют интерес не только к IPO зарубежных компаний, но и к сделкам pre-IPO — брокеры БКС и «Тинькофф» сообщили о запуске такой услуги для квалифицированных клиентов, пишет «Коммерсант» . БКС завершил пилотную pre-IPO-сделку Acronis, в которой приняли участие около 150 инвесторов на общую сумму более 20 млн долларов, сообщил руководитель департамента продуктов западных первичных размещений «БКС Мир инвестиций» Сергей Шлюгер. Через месяц после закрытия сделки публично объявлен раунд финансирования на 250 млн долларов с фондом CVC Capital Partners. До конца года БКС намерен провести еще четыре-пять подобных сделок, а в будущем выйти на одну сделку в месяц.

По словам руководителя управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф Инвестиций» Антона Малькова, сделки pre-IPO доступны только квалифицированным премиальным инвесторам. Как отметил представитель компании «Атон», инвестиции в этот класс активов пользуются значительным спросом, поскольку могут принести повышенную доходность, но такие продукты имеют длинный горизонт инвестирования. В «Ренессанс Капитале» такие сделки предлагаются ограниченному кругу крупных клиентов с суммой инвестиций от 0,5 млн долларов.

Минфин предложил упростить доступ инвесторов из России к IPO зарубежных компаний Минфин РФ предложил упростить доступ инвесторов из России к первичным публичным размещениям акций (IPO) иностранных компаний до официальной даты начала торгов. Инициатива ведомства содержится в материалах к обсуждению стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, сообщает РБК со ссылкой на документы.

В СберБанке сообщили, что планируют предоставить розничным инвесторам возможность покупки акций на стадиях pre-IPO. Банк планирует провести пилотный проект «в обозримом будущем» и считает, что ежегодно количество сделок может достигать 15—20 в год.

Участники рынка отмечают высокий порог входа (минимальная сумма — 100 тыс. долларов) и ряд специфических рисков. По словам Малькова, компания может так и не выйти на IPO и инвестор имеет право продать бумаги только по истечении определенного периода. В СберБанке среди рисков отмечают стандарты раскрытия информации ниже обычных при с IPO. Как пояснил основатель «Фридом Финанса» Тимур Турлов, схема инвестирования в западные компании на этапе pre-IPO фактически предполагает продажу доли в цепочке фондов, одни и те же ценные бумаги могут у разных участников продаваться за разные деньги. Проблема и в том, отмечает он, что, пока компания не выйдет на IPO, возможности обменять одни имущественные права на другие у клиента не будет.