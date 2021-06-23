Минфин РФ предложил упростить доступ инвесторов из России к первичным публичным размещениям акций (IPO) иностранных компаний до официальной даты начала торгов. Инициатива ведомства содержится в материалах к обсуждению стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, сообщает РБК со ссылкой на документы.

Минфин предлагает на законодательном уровне допустить возможность реализации «условных торгов» по иностранным ценным бумагам на российской бирже до даты начала торгов такими акциями на иностранной бирже, следует из материалов ведомства.

«Вопрос обсуждался на встрече представителей Минфина России с представителями рынка и будет прорабатываться совместно с Банком России, Московской и Санкт-Петербургской биржами», — сообщили изданию в пресс-службе Минфина.

В марте первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил о необходимости создать в России «конвейер» для поддержки перспективных компаний перед IPO.