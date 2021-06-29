Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. В первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков , сообщает пресс-служба регулятора.



«Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса. Для удобства его использования необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Именно поэтому для нас крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотирования. Для организации такого взаимодействия мы оперативно сформировали первую пилотную группу банков, чтобы они успели настроить для пилотирования свои системы и процессы с технической и технологической точки зрения», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.



В группу тестирования вошли «Ак Барс», Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Тинькофф Банк, СберБанк, СКБ-Банк, «Союз» и Транскапиталбанк.

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.

Банк России представил концепцию цифрового рубля в начале апреля. В виде целевой модели выбрана двухуровневая розничная модель, которая предусматривает, что Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы цифрового рубля. При этом финансовые организации открывают клиентам кошельки в цифровых рублях и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля. Цифровые рубли будут доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они обслуживаются.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

