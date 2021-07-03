Прибыль РосДорБанка с января по май 2021 года показала рост на 163% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 92,2 млн рублей. Об этом говорится в релизе кредитной организации.



Активы РосДорБанка по данным на 1 июня 2021 года составили 27,5 млрд рублей. В сравнении с результатами за май прошлого года показатель увеличился на 41%, а относительно данных на начало 2021-го рост за пять месяцев составил 18%.

По результатам за май 2021 года объем кредитного портфеля банка достиг 16,9 млрд рублей, что на 59% превышает объем соответствующего периода 2020-го и на 33% больше объема кредитного портфеля, достигнутого на начало 2021 года.

«Ежемесячный рост ключевых финансовых показателей РосДорБанка, в частности положительная динамика в мае 2021 года, позволяет спрогнозировать хорошие результаты за второй квартал 2021 года. Наш фокус внимания по-прежнему нацелен на совершенствование банковских продуктов, развитие услуг и сервисов, а также удовлетворение финансовых потребностей корпоративных клиентов. В течение года мы планируем не только сохранить траекторию роста банка, но и увеличить набранный темп, несмотря на общую подвижность социально-экономической среды», — прокомментировал первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

