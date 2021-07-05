«СберИндекс» начинает публиковать на постоянной основе индексы цен на первичную и вторичную недвижимость, основанные на новой методике расчета, сообщает пресс-служба СберБанка.

«Преимущество нового метода в том, что он позволяет исключить эффект случайных изменений в структуре предложения, что особенно важно для отслеживания динамики на рынке новостроек и на региональных рынках. Новые индексы основаны на данных фактических сделок купли-продажи с участием ипотеки «Сбера», — говорится в релизе.

Параллельно «СберИндекс» продолжит публиковать индексы цен, рассчитанные по предложению, то есть по ценам, указанным в объявлениях о продаже на витрине «ДомКлик».

Для расчета цен на недвижимость используются данные о ценах покупки по ипотечным сделкам «Сбера». При занижении цены в договоре купли-продажи фактическая цена недвижимости оценена как сумма ипотечного кредита и первоначального взноса.

«Главным изменением методики является то, что вся недвижимость разбивается на восемь сегментов с учетом класса жилья и для каждого класса считается свой подындекс, который входит в итоговый результат с весом, равным доле данного класса недвижимости в продажах в данном регионе с 2015 года. Это позволяет исключить эффект колебаний в структуре предложения, что особенно важно для рынка новостроек в регионах», — поясняют в банке.

Для анализа рынка жилья важно иметь точный инструментарий, подчеркнул старший управляющий директор, директор Центра финансовой аналитики Михаил Матовников. По его словам, существующие методики используют разные подходы и уровень репрезентативности данных, что часто приводит к искажению ценовой динамики в результате изменений в структуре предложения. «В итоге индексы цен сильно зависят от поведенческих паттернов продавцов и показывают цены на жилье, неоднородное по качеству. Новый индекс цен на недвижимость «СберИндекса» отражает долгосрочные тренды в структуре рынка по классам недвижимости. Еще одним важным преимуществом методики стала возможность строить индекс в высокой детализации в разрезе не только регионов или мегаполисов, но и относительно небольших населенных пунктов, включая районные центры», — резюмировал Матовников.

Екатерина САВЕЛЬЕВА



