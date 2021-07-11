✅Центробанк оценил июньское и квартальное укрепление рубля. Рубль в июне укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; квартальная динамика российской валюты также была положительной, свидетельствуют материалы регулятора.



✅ ВТБ обнаружил новую уловку мошенников, при которой злоумышленники предлагают своим жертвам бонусы за вакцинацию. Они распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банка в случае вакцинации.

✅ В двух регионах РФ доля бедных превышает 30%. Самыми неблагополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ингушетия, Алтай и Тыва. Доходы в сравнении со стоимостью товаров и услуг выросли лишь в шести регионах, которые и так располагаются в лидирующей группе, то есть «богатые регионы стали еще богаче», замечают эксперты.

✅ Минтруд предлагает отказаться от существующей схемы социального страхования. В частности, ведомство предлагает отказаться от практики «перекрестного» финансирования внутри самого Фонда социального страхования и вместо этого предоставлять средства на покрытие дефицитов по отдельным видам соцстраха из бюджета. Средства профицитов по отдельным видам соцстрахования предлагается направить на создание резерва.

✅ Минфин предлагает повысить страховые взносы с зарплат выше 122 тыс. в месяц. Предполагается, что такой шаг может стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. Эта мера может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024-му — уже 45 млрд рублей.

✅ Годовая инфляция в России ускорилась с 6,02% в мае до 6,5% в июне, свидетельствуют данные Росстата. Как отмечают СМИ, это максимальное значение с лета 2016 года.

✅ Размер пособия по уходу за ребенком предлагается увеличить до средней зарплаты. С инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, это станет «серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы».

✅ За три недели до окончания третьего сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» у Тани и Влада впервые сходятся мысли, а Лена продолжает настаивать на своем. Аутсайдеру по итогам недели достается фант, которого все давно ждали, а победители по собственной воле надевают кокошники и исполняют частушку на модную антивирусную тему.



✅ Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в первых — девятых классах школ. У школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

✅ Власти Москвы отложили введение ограничений для посетителей летних веранд кафе и ресторанов до 1 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм.

✅ В ситуации с телефонным мошенничеством в России есть все признаки национального бедствия, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов. По оценкам госбанка, против россиян сегодня работают около 150—170 преступных кол-центров, каждый из них имеет около 30—40 «звонарей».

✅ В РФ вдвое выросло количество банкротств среди населения. За шесть месяцев этого года суды признали несостоятельными 88 тыс. граждан, включая ИП, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Ключевым фактором ускорения темпов личного банкротства стало повышение информированности граждан, причем не по официальным каналам, а «из уст в уста», а также снижение стоимости таких процедур, считают эксперты.

✅ Нуждающихся в господдержке россиян определят с участием налоговой службы и окажут материальную помощь, даже если они за ней не обращались. Минтруд подготовил поправки в закон «О государственной социальной помощи», которые усовершенствуют порядок оказания поддержки малоимущим гражданам, если они будут соответствовать критериям ее оказания.

✅ Средний размер пенсии в России увеличится до 20 тыс. рублей. Согласно бюджету Пенсионного фонда России на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы, размер индексации пенсионных накоплений в 2022 году должен составить 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м — 19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей.

✅ В России участились случаи рассылок платежек с мнимыми долгами. Тенденция стала заметна во II квартале 2021 года. Были зафиксированы обращения потерпевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Еврейской автономной области, Карельской области, Курганской области и в других регионах.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

