За три недели до окончания третьего сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» у Тани и Влада впервые сходятся мысли, а Лена продолжает настаивать на своем.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/86912116'>Битва инвесторов, раунд 8. Хипстеры в кокошниках</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

Слушайте подкаст на



Аутсайдеру по итогам недели достается фант, которого все давно ждали, а победители по собственной воле надевают кокошники и исполняют частушку на модную антивирусную тему.

Старший персональный брокер по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов комментирует русские народные инвестиции и отвечает на вопросы слушателей.



Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.

Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте восьмой эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.

Елена ЯНКИНА