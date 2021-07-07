Потребительские цены в России выросли в июне на 0,69% по сравнению с маем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с июнем 2020-го) — на 6,5%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция ускорилась по сравнению с маем, когда она оценивалась в 6,02%.

РБК в материале на эту тему указывает со ссылкой на цифры Росстата и ЦБ, что годовая инфляция обновила максимальное значение с лета 2016 года (тогда в сентябре она составляла 6,4%, в августе — 6,9%).

По информации Росстата, товары подорожали по сравнению с маем на 0,66%, а в годовом выражении — на 7,48%, в том числе продовольственные товары выросли в цене на 0,64% и 7,9% соответственно (отдельно плодоовощная продукция — на 2,35% и 11,16%), непродовольственные — на 0,68% и 7,04%.

Цены на услуги выросли на 0,76% по сравнению с маем-2021 и на 3,95% по сравнению с июнем прошлого года.

Рост цен с начала года (по сравнению с декабрем 2020-го) составил 4,19%, в том числе на продовольствие — 5,52%, на непродовольственные товары — 3,97%, на услуги — 2,63%.

Рост потребительских цен на 1% и более за месяц зафиксирован в девяти регионах, следует из данных статведомства. Наиболее заметным этот рост был в Тверской области (на 1,3%) и Севастополе (на 1,2%) в связи с удорожанием продуктов питания на 2,5% и 1,9% соответственно. В Москве цены за месяц повысились на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,9% (с начала года прирост цен составил 3,9% и 4,7% соответственно).

В опубликованной позже в среду, 7 июля, «Картине инфляции» от Минэкономразвития поясняется, что влияние на годовую инфляцию по-прежнему оказывает низкая база прошлого года, когда рост потребительских цен сдерживался карантинными ограничениями. В числе прочего МЭР обращает внимание на продолжение ускорения роста цен в месячном выражении на отдельные товары с высокой долей импортной составляющей (мебель, бытовую химию), а также стройматериалы. На ускорение инфляции в секторе услуг в месячном выражении оказало влияние «более выраженное сезонное удорожание услуг воздушного и железнодорожного транспорта, санаторно-оздоровительных услуг, а также услуг зарубежного туризма при повышенном спросе и возобновлении авиасообщения с рядом стран, пользующихся спросом среди российских туристов». В материале Росстата в этой связи, например, сообщается, что «в июне среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездка на отдых в Турцию — на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, экскурсионные туры по России — на 0,7%».

Ася ШАЛИМОВА