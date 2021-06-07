Потребительские цены в России выросли в мае на 0,74% по сравнению с апрелем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с маем 2020-го) — на 6,02%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она оценивалась в 5,53%.

По информации ведомства, товары подорожали по сравнению с апрелем на 0,85%, а в годовом выражении — на 7,05%, в том числе продовольственные товары выросли в цене на 0,96% и 7,4% соответственно (отдельно плодоовощная продукция — на 2,94% и 8,23%), непродовольственные — на 0,74% и 6,68%.

Цены на услуги выросли на 0,44% по сравнению с апрелем-2021 и на 3,29% по сравнению с маем прошлого года.

Рост цен с начала года (по сравнению с декабрем 2020-го) составил 3,48%, в том числе на продовольствие — 4,85%, на непродовольственные товары — 3,27%, на услуги — 1,86%.

В Росстате указывают, что рост потребительских цен на 1% и более был зафиксирован в мае в 15 регионах, наиболее значительный — в Чукотском автономном округе (на 3,2%) и Калмыкии (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 11,8% и 3,6% соответственно. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1%.

Минэкономразвития в очередном аналитическом материале «Картина инфляции» поясняет, что на показатели годовой инфляции дополнительное давление оказал эффект низкой базы мая прошлого года, когда рост цен на отдельные товары и услуги сдерживался карантинными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

В МЭР констатируют, что в мае усилилось действие проинфляционных факторов, связанных главным образом с внешнеэкономической конъюнктурой. «Рост цен на продовольственные товары на мировых рынках в мае вновь ускорился (4,8% месяц к месяцу в мае после 1,8% месяц к месяцу в апреле, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). Продолжился рост мировых цен и на ряд непродовольственных товаров, включая черные и цветные металлы. Дополнительное влияние на внутреннюю ценовую ситуацию оказало произошедшее в апреле ослабление рубля (укрепление в мае пока не нашло отражения в потребительских ценах)», — отмечается в материале.

Основное влияние на динамику цен в продовольственном сегменте оказало удорожание плодоовощной продукции: значительно ускорился рост цен на овощи «борщевого набора», указывают в МЭР. «Вместе с тем сдерживающее влияние оказало снижение цен на огурцы и помидоры. В секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции рост цен незначительно замедлился (0,68% месяц к месяцу против 0,72% месяц к месяцу в апреле). Давление на ценовую динамику оказал ускоренный рост цен на мясопродукты (преимущественно на свинину), на крупу гречневую, молоко и молочную продукцию. Сдерживающее влияние оказало замедление темпов роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, а также сахар, несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры. В мае снизились цены на отдельные социально значимые товары (яйца, пшено), при этом сезонное снижение цен на яйца в мае было меньше традиционного», — отмечается в «Картине инфляции».

Что касается цен на непродовольственные товары, то сдерживающее влияние, по данным МЭР, оказало продолжающееся замедление роста цен на бензин, при этом в сегменте непродовольственных товаров за исключением подакцизной продукции значительное влияние на темпы роста цен оказало ускорение роста цен на легковые автомобили и строительные материалы.

Относительно цен в секторе услуг, в частности, отмечается, что «ускоренный рост цен в секторе услуг, связанных с туризмом (санаторно-оздоровительные и экскурсионные услуги, услуги воздушного транспорта и гостиниц), в мае был связан в том числе с влиянием сезонного фактора. Кроме того, ускорился рост цен на банковские услуги (преимущественно за счет увеличения платы за пользование потребительским кредитом)».



«На динамику инфляции в июне продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы: с одной стороны — сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, с другой — стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов», — прогнозируют в МЭР.