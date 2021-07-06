Россияне стали чаще получать платежки с долгами, которые были погашены или не существовали вовсе, пишут «Известия» . Тенденция стала заметна во II квартале 2021 года, сообщил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. Были зафиксированы обращения потерпевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Еврейской автономной области, Карельской области, Курганской области и в других регионах.

В Москве проблема возникла в 2021-м, отметила гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева. Это могло произойти из-за того, что в 2020 году ухудшилась платежная дисциплина, и теперь УК и расчетные центры пытаются любыми способами восполнить выпавшие доходы, в том числе поднимая старые долги, иногда даже за 2010-е годы, сказала она. По мнению члена экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрия Гордеева, причина выставления управляющими организациями платежных документов с долгами за прошлые периоды — это необходимость получить средства для погашения своих долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). РСО имеют долги перед поставщиками ресурсов.

Москва сохранит существующую систему расчетов ЖКХ Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сохранение в Москве существующей системы расчетов и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выставление несуществующих долгов зачастую связано с техническими ошибками расчетных систем, считает гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко. Практика показывает, что гражданам зачастую довольно непросто доказать, что долгов не было или они погашены, отметили в НП «ЖКХ Контроль».

Для решения проблемы было бы правильно, чтобы данные о платежах граждан за ЖКУ хранились, например, до 25 лет в электронном виде в ГИС ЖКХ или в базах данных региональных расчетных центров — тогда будет возможно в досудебном порядке оспорить факт начисления «старых долгов», считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По мнению Светланы Разворотневой, для исключения подобных проблем расчетным центрам необходимо четко выстроить работу по информированию граждан.