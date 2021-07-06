Россияне стали чаще получать платежки с долгами, которые были погашены или не существовали вовсе, пишут «Известия». Тенденция стала заметна во II квартале 2021 года, сообщил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. Были зафиксированы обращения потерпевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Еврейской автономной области, Карельской области, Курганской области и в других регионах.
В Москве проблема возникла в 2021-м, отметила гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева. Это могло произойти из-за того, что в 2020 году ухудшилась платежная дисциплина, и теперь УК и расчетные центры пытаются любыми способами восполнить выпавшие доходы, в том числе поднимая старые долги, иногда даже за 2010-е годы, сказала она. По мнению члена экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрия Гордеева, причина выставления управляющими организациями платежных документов с долгами за прошлые периоды — это необходимость получить средства для погашения своих долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). РСО имеют долги перед поставщиками ресурсов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сохранение в Москве существующей системы расчетов и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Выставление несуществующих долгов зачастую связано с техническими ошибками расчетных систем, считает гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко. Практика показывает, что гражданам зачастую довольно непросто доказать, что долгов не было или они погашены, отметили в НП «ЖКХ Контроль».
Для решения проблемы было бы правильно, чтобы данные о платежах граждан за ЖКУ хранились, например, до 25 лет в электронном виде в ГИС ЖКХ или в базах данных региональных расчетных центров — тогда будет возможно в досудебном порядке оспорить факт начисления «старых долгов», считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По мнению Светланы Разворотневой, для исключения подобных проблем расчетным центрам необходимо четко выстроить работу по информированию граждан.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым до 1 января 2022 года переносится срок вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг, если у них есть подтвержденная судом задолженность по оплате таких услуг. Об этом сообщает ТАСС.