Согласно бюджету Пенсионного фонда России на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы, размер индексации пенсионных накоплений в 2022 году должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%, пишет «Российская газета» . В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей.

С 1 января 2022 года размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров предлагается установить на уровне 104,69 рубля, в 2023 году — 110,55 рубля, в 2024-м — 116,63 рубля. Планируется, что в 2022 году страховые пенсии в России будут получать 39,57 млн человек; в 2023 году — 38,93 млн человек; в 2024-м — 38,86 млн человек. Отмечается, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек.

При этом социальные пенсии будут вдвое ниже страховых. Так, с 1 апреля 2022 года они должны вырасти на 7,7%, с 1 апреля 2023 года — только на 0,3% и с 1 апреля 2024-го — на 9%. Среднегодовая численность получателей социальных пенсий и среднегодовые размеры таких пенсий составили: в 2022 году — 3,29 млн человек и 10 773 рубля; в 2023 году — 3,33 млн человек и 10 992 рубля; в 2024-м — 3,37 млн человек и 11 744 рубля.

Пенсионные выплаты можно начать получать в 55 и 60 лет Далеко не все пенсионеры знают, что могут получить накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пишет «Российская газета». В Минтруде изданию уточнили, что для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст. То есть 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и социальных пособий на погребение будут проиндексированы с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2022 году — на 4,3%, в 2023—2024 годах — на 4%. Ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941—1945 годов будут получать ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Пенсионный возраст, дающий право на получение пенсионных накоплений, сохранен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплат пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

Кроме того, с 2022 года начнут осуществляться выплаты за счет средств пенсионных накоплений женщинам 1967 года рождения, формировавшим пенсионные накопления весь период с начала введения накопительной системы. Расходы на выплату накопительной пенсии на 2022 год запланированы в сумме 3,5 млрд рублей. В 2023—2024 годах указанные расходы увеличатся до 5,5 млрд рублей и 7,2 млрд рублей соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году предусмотрено 30,2 млрд рублей, в 2023—2024 годах расходы на единовременную выплату составят, соответственно, 29,3 млрд и 28,4 млрд рублей.

Срочная пенсионная выплата в 2022 году запланирована в сумме 1,2 млрд рублей, в 2023-м — 1,4 млрд рублей, в 2024-м — 1,6 млрд рублей. На выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в бюджете ПФР предусмотрено 4,2 млрд, 4,3 млрд и 4,6 млрд рублей соответственно.