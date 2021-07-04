Далеко не все пенсионеры знают, что могут получить накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пишет «Российская газета». В Минтруде изданию уточнили, что для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст. То есть 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Для того чтобы узнать, в каком НПФ находится накопительная часть пенсии, можно лично обратиться в отделение ПФР или в МФЦ, проверить информацию в личном кабинете на портале госуслуг, пояснила кандидат юридических наук Оксана Филачева.

А в Центробанке напомнили, что пенсионные накопления формируются: у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии; у мужчин 1953—1966 года рождения и женщин 1957—1966 года рождения — за счет того, что в их в пользу в 2002—2004 годах работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии (с 2005-го эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства); у участников программы государственного софинансирования пенсий; у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений. Однако здесь важно помнить, что в данный момент действует «заморозка» по новым отчислениям на накопительную пенсию.

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть перенаправляются в страховую часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. Такой порядок будет действовать до конца 2023 года. Но все, что до этого накопилось, можно получить.

«Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее. Соответствующее заявление может быть подано гражданином в территориальный орган ПФР по своему выбору, либо в многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг по своему выбору, либо по почте, либо через работодателя с письменного согласия гражданина. Также гражданин может направить заявление в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сообщили в ЦБ.

В зависимости от способа подачи заявления днем назначения пенсии будет являться: день приема территориальным органом ПФР заявления (при подаче заявления лично или через представителя/работодателя); дата, которая указана на почтовом штемпеле по месту отправления заявления (при подаче заявления по почте); дата приема заявления МФЦ (при подаче заявления через МФЦ); дата подачи заявления в форме электронного документа (при подаче заявления через портал госуслуг).

Граждане, формирующие средства пенсионных накоплений в НПФ (если они в свое время выбрали определенный негосударственный пенсионный фонд), подают заявление о назначении накопительной пенсии в соответствующий НПФ.