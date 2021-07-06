Самыми неблагополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ингушетия, Алтай и Тыва, свидетельствуют результаты рейтинга регионов по доходам населения, подготовленного агентством «РИА Рейтинг» . В двух регионах доля бедных превышает 30%.

Как замечают аналитики, мировой кризис в начале 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, достаточно сильно сказался на доходах населения России. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5%. Отдельно подчеркивается, что даже небольшое снижение доходов имеет очень сильные негативные последствия для людей c небольшим достатком. Ведь они, как правило, имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений и, соответственно, редко имеют сбережения «на черный день», поэтому даже небольшое снижение заработков у бедных людей требует от них отказываться от базовых трат.

Согласно результатам исследования, в 19 регионах доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) составляет менее 10%, годом ранее таких регионов было 17, а в 2018 году — лишь 15. Низкая доля бедности наблюдается, как правило, в регионах с высокими средними доходами.



При этом есть и обратные примеры, когда в регионе высокие медианные доходы, но все ровно достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия занимает 17-е место по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране (17,4%). Похожая ситуация в Республике Коми — 23-е место по доходам, а доля бедных — 15,5%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,65 (16-е место в России), а доля бедных — 14,9%.

Как показало исследование, в двух регионах доля бедных превышает 30%, еще в семи регионах доля населения за чертой бедности больше 20%. При этом наиболее высокий уровень бедности отмечается в Республике Тыва (34,1%), что почти в три раза больше среднероссийского уровня.

В целом по России 1,8% или 260 тыс. человек имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже, в некоторых случаях, нищетой.



Согласно данным агентства, у половины регионов уровень крайней бедности не превышает 1,5%. При этом не все регионы могут похвастаться низким уровнем крайней бедности. Наибольший процент людей за чертой крайней бедности также наблюдается в Тыве. Порядка 6,8% жителей этой республики находятся в таком крайне сложном финансовом положении. Заметно лучше ситуация в Республике Ингушетия, где за чертой крайней бедности находится 4,5% населения. Еще немного ниже этот показатель (3,9%) в Республике Алтай. При этом все равно можно говорить о крайне острой проблеме бедности в этих трех регионах.

Еще в трех других регионах доля крайне бедного населения составляет от 3% до 3,3%, а в семи регионах – от 2,5% до 3%. В этих регионах данная проблема также стоит достаточно остро и требует, скорее всего, комплексного подхода для ее преодоления.

Доходы в сравнении со стоимостью товаров и услуг выросли лишь в шести регионах, которые и так располагаются в лидирующей группе, то есть «богатые регионы стали еще богаче», замечают эксперты.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом почти в 20% занимает Москва. Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Стоит отметить, что в первой семерке регионов по сравнению с прошлым годом места не поменялись. Помимо вышеназванных регионов в первую десятку также входят Санкт-Петербург, который за год обогнал Московскую область и переместился на восьмое место, Московская область и Мурманская область, которая ранее занимала одиннадцатую позицию.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

