Минфин предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 1,46 млн рублей в год, пишет Forbes . Ведомство предлагает также сформировать новые правила начисления налога на имущество для налогоплательщиков, стоимость имущества которых в совокупности превышает 500 млн рублей. Об этом говорится в своде предложений ведомства, которые Минфин представил бюджетной комиссии 1 июля. Предполагается, что такой шаг может стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, близкие к Кабмину.

Сейчас работодатель платит с зарплаты сотрудника 22% в ПФР, если его зарплата ниже 1,46 млн рублей в год (около 122 тыс. рублей в месяц). При превышении этой суммы ставка уменьшается до 10%. Но власти хотят поднять этот порог. Соответственно, чем он выше, тем дольше компании придется платить страховые взносы не по льготному, а по обычному тарифу. Эта мера, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году — уже 45 млрд рублей. По словам собеседников «Известий», если одномоментно и резко увеличить лимит, то вырастет объем поступлений в ПФР. Также эта донастройка позволит реализовать запрос на социальную справедливость.

Проблема в том, что, «поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства», отмечает источник издания. Пенсионные отчисления, которые уплачиваются с зарплат, пополняют индивидуальный счет в пенсионной системе, и максимальное количество коэффициентов, которые за год может получить гражданин, начисляются с предельной суммы — 1,465 млн рублей. Заработок выше нее уже не учитывается при начислении пенсии, но облагается страховым тарифом в 10%, который идет в систему. Россияне с зарплатами выше 122 тыс. рублей в месяц уже платят сверх страхуемого заработка, и повышение порога сделает бюджет ПФР менее сбалансированным, в том числе за счет повышения обязательств фонда.

По словам директора Центра исследований экономической политики МГУ Олега Буклемишева, повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоемкой продукцией. Повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, так как на сегодня свыше 1,4 млн рублей в год в России зарабатывают около 7% граждан, или 5 млн человек, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Налоговая эффективность этой меры нивелируется тем, что высокие зарплаты в нашей стране получает крайне ограниченное число занятых, пояснил эксперт.

Совфед подготовит предложения по ужесточению наказания за выплату серой зарплаты Объем фонда неофициальных заработных плат в стране превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30—40% россиян получают серую зарплату.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО