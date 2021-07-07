Нуждающихся в господдержке россиян определят с участием налоговой службы и окажут материальную помощь, даже если они за ней не обращались, пишут «Известия» . Минтруд подготовил поправки в закон «О государственной социальной помощи», которые усовершенствуют порядок оказания поддержки малоимущим гражданам, если они подпадут под критерии ее оказания.

Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи ФНС инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки, говорится в пояснительной записке.

Если у гражданина будет выявлена нуждаемость по доходам, то к нему будет применен «имущественный критерий». Получит он пособие или нет, будет зависеть от оценки имущества (движимого и недвижимого), которое принадлежит ему или его семье. Законопроект «О внесении изменений в статью 6.9 федерального закона «О государственной социальной помощи» будет внесен в Госдуму до 30 сентября этого года, сообщили в Минтруде.

По словам главы профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, помощь должна оказываться гражданам, которым она нужна, а не выплачиваться тем, кто утаивает доходы, переписывая свой бизнес на бабушку или других родственников, и таким образом подпадает под критерии нуждаемости. Он отметил, что вопрос недопустимо решать механически, а если получатель попадает в зону, которая вызывает вопросы, работать с ним точечно и индивидуально. По мнению первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, наличие собственности у граждан — не повод, чтобы им не помогать. Например, если это пенсионеры, которые всю жизнь прожили в большой квартире.

В КПРФ к законопроекту отнеслись крайне отрицательно. Никаких гарантий, что ущемления прав населения не произойдет, нет, пояснил зампред фракции Николай Коломейцев. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что ничего плохого в инициативе Минтруда нет и социальная помощь должна быть адресной. Эксперт убежден, что участие ФНС усложнит попытки обмануть государство.