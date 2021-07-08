В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников пятых — девятых классов — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», сообщает пресс-служба регулятора. Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России.

«Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы, — считает первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. — Уже сейчас благодаря совместной работе Минпросвещения, Банка России и Минфина 86% российских школ так или иначе включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе это обязательный урок. Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом».



У школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. В пятых — девятых классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

Обучение в первых и пятых классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021-м.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

