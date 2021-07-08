Власти Москвы отложили введение ограничений для посетителей летних веранд кафе и ресторанов до 1 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм.

«Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — написал он.

Согласно прежнему указу мэра, летние кафе, веранды заведений общепита в Москве можно было посещать без подтверждающих наличие защиты от коронавирусной инфекции QR-кодов до 12 июля.



Как сообщалось, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать содействие в разрешении «критической ситуации» в сфере общепита. Введение QR-кодов в московских ресторанах привело к исчезновению посетителей и падению доходов заведений на 60—90%.

Новые меры избыточны и только ухудшают финансовое положение отрасли, отмечал Корнев. Он просил отменить новые ограничения либо предусмотреть временные компенсаторные меры поддержки.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. Как отмечал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, систему QR-кодов могут распространить на другие отрасли, среди которых он назвал общественный транспорт и магазины.



Екатерина САВЕЛЬЕВА