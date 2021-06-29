Власти Москвы рассматривают возможность распространения системы QR-кодов и на другие отрасли помимо общепита, сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала. Об этом сообщает агентство Прайм .

С 28 июня в столичные рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел коронавирусом, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Как отметил ТАСС , систему QR-кодов у себя начали применять уже более 7 тыс. ресторанов. «На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате», — сказал Немерюк.

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

«Транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, ждать ли распространения этой системы на транспорт или на походы в магазины.