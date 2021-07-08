Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет. Об этом она сообщила в ходе стратегической сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми» на площадке партии.

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача... И увеличение этого периода до трех лет», — сказала она.

По словам Кузнецовой, это станет «серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы».

В Фонде соцстрахования раскрыли параметры индексации соцвыплат и пособий в 2022—2024 годах Коэффициент индексации социальных выплат, пособий и компенсаций в 2022 году составит 1,043; в 2023 году — 1,040; в 2024-м — 1,040, пишет «Российская газета» . Такие параметры заложены в бюджете Фонда социального страхования на 2022—2024 годы, проект которого рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия.

С 1 февраля 2021 года размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен до 7 083 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29,6 тыс. рублей.