Минтруд предлагает отказаться от практики «перекрестного» финансирования внутри самого Фонда социального страхования (ФСС) и вместо этого предоставлять средства на покрытие дефицитов по отдельным видам соцстраха из бюджета, пишет «Коммерсант» . Проект вносит поправки к статьям 19 и 24 ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Реализация предложения закреплена в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы. Средства профицитов по отдельным видам соцстрахования предлагается направить на создание резерва, пояснили в Минтруде.

В Минтруде отметили, что с 2017 года страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством было профицитным только в 2018 году (1,9 млрд рублей), в 2020-м же году дефицит в этом виде из-за оплаты больничных в пандемию достиг 212,2 млрд рублей. Ведомство ожидает, что дефицит сохранится и в 2021 году (55 млрд рублей) и страхование больничных вернется к профициту только в 2022—2023 годах (15,3 млрд и 39,1 млрд рублей соответственно). Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний все это время было профицитным на 23,7—35,2 млрд рублей.

В прошлом году расходы ФСС выросли почти на 41% Увеличение трат бюджета ФСС было связано с ростом числа больничных, открытых в связи с коронавирусом, и появлением у фонда дополнительных обязанностей по начислению стимулирующих выплат медицинским работникам.

С 2017 года, как указывает Минтруд в пояснительной записке, этот профицит используется для покрытия дефицита страхования временной нетрудоспособности и в связи с материнством, так как федеральный бюджет перестал выделять на это трансферты. Законодательство не содержит прямого запрета на такое «перекрестное» финансирование, оно может существовать и согласно положениям Бюджетного кодекса. В то же время ст. 24 ФЗ-165 «Об основах обязательного социального страхования» предполагает, что нехватка средств по какому-либо виду социального страхования должна компенсироваться напрямую из бюджета страны, а не из бюджета фонда. Чтобы реализовать это положение закона, Минтруд предлагает ввести запрет на финансирование одного вида соцстраха из средств другого.

Как отметил источник в правительстве, сейчас Минтруд активно ищет страховой источник для финансирования системы долговременного ухода, и часть экспертов видит его именно в профиците страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Очевидно, что эти средства не смогут обеспечить расходы системы целиком даже на стадии ее запуска. Также инициатива может быть не согласована социальными партнерами ведомства — работодателями и работниками. Как отмечает управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина, отказ от «перекрестного» финансирования внутри бюджета фонда «полностью соответствует российскому законодательству о социальном страховании». Для того чтобы решать задачу создания системы долговременного ухода, необходимо найти источники финансирования, отличные от обложения зарплат, отметила она.