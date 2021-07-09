Рубль в июне укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; квартальная динамика российской валюты также была положительной, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июне 2021 года» .

По номинальному курсу рубль в июне укрепился к доллару по сравнению с маем этого года на 2,1%, по реальному — на 2,2%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 2,1%, по реальному — на 3%.

Во II квартале по сравнению с I кварталом текущего года рубль также немного улучшил свои позиции к доллару: по номинальному курсу — на 0,2%, по реальному — на 0,3%.

В первом полугодии 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 6,9% по номинальному курсу и на 4,9% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в июне текущего года составил 72,51 рубля против 74,04 рубля в мае. Средний курс за II квартал — 74,2 рубля за доллар против 74,34 рубля в I квартале этого года. Средний курс с начала текущего года — 74,27 рубля за доллар.

Укрепление рубля к евро в июне по отношению к предыдущему месяцу составило 2,8% по номинальному курсу и 3,2% по реальному. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 3% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 4,9%. Квартальное усиление рубля к евро составило 0,4% и 1,1% соответственно.

В январе — июне 2021 года номинальный курс рубля к евро снизился на 14,9% в годовом выражении, реальный — на 11,3%.

Средний номинальный курс евро в июне 2021-го составлял 87,45 рубля против 89,89 рубля в мае, во II квартале — 89,37 против 89,7 рубля за предыдущий трехмесячный период. Средний номинальный курс за полгода — 89,54 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в июне по сравнению с маем этого года на 2,4%, реальный, по оценке, — на 2,7%. По сравнению с декабрем-2020 укрепление рубля составило 2,7% и 4,2% соответственно, квартальное — 0,8% и 1,7%. Ослабление нацвалюты в первом полугодии по сравнению с январем — июнем прошлого года равнялось 10,7% по номинальному курсу и оценивается в 8,3% по реальному.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.

Ася ШАЛИМОВА

