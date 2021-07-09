



ВТБ обнаружил новую уловку мошенников, при которой злоумышленники предлагают своим жертвам бонусы за вакцинацию, пишет РБК . Они распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банка в случае вакцинации.

Подобные объявления находили и специалисты «Лаборатории Касперского». Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса, но если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам, рассказал контент-аналитик в «Лаборатории Касперского» Антон Яценко. Так мошенники получают доступ к денежным средствам жертвы. В июне было обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов, связанных с коронавирусом, чем в мае.

Эксперт описал три возможные схемы мошенничества в связи с ажиотажем вокруг вакцинации Новости об обязательной вакцинации могут спровоцировать новую волну мошенничеств, «посвященных» этой теме. Об этом предупредил директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев (его комментарий распространило агентство «Пиархаб»).

По словам заместителя начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексея Плешкова, мошенники также распространяют объявления о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации или о предоставлении услуг по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. Как отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов, это очередной пример того, как мошенники оперативно встраиваются в новостную повестку, используя актуальные инфоповоды. Главный инструмент противодействия здесь — информирование банками своих клиентов и бдительность людей, пояснил он.

По данным ЦБ, в 2020 году злоумышленники смогли украсть у физических лиц путем несанкционированных денежных переводов 9,7 млрд рублей, проведя 773 тыс. трансакций. С помощью социнженерии было проведено 61,8% таких переводов.