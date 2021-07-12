Управляющая компания (УК) «МКБ Капитал» через закрытый ПИФ (ЗПИФ) «М-Капитал» (ей принадлежит 100% паев ЗПИФ) стала владельцем 10% самой себя, пишет «Коммерсант» . Ранее доля принадлежала Роману Авдееву напрямую (0,15%), а также через кипрский офшор Blendiser Corporation (9,85%), следует из раскрытия акционерной структуры МКБ, основного актива концерна «Россиум» (ему принадлежит 55,4% банка), который, в свою очередь, на 90,1% принадлежит «МКБ Капиталу».

Так, эффективная доля владения УК «МКБ Капитал» Авдеевым снизилась с 71% до 67,8%, до 32,2% выросла эффективная доля другого владельца «МКБ Капитала» — мажоритарного акционера ГК «Регион» Сергея Сударикова, которому УК принадлежит через ЗПИФы «Концепция» и «Объединение». Стоимость сделки по переходу доли Авдеева в ЗПИФ «М-Капитал» может быть оценена более чем в 6 млрд рублей.

Согласно раскрытию УК «Регион Эссет Менеджмент», владельцем ее стал концерн «Россиум». Также дочерними структурами концерна стали «Национальная фабрика ипотеки», группа страховых компаний «Югория», отметили в «Россиуме».

Концерн «Россиум» стал владельцем группы страховых компаний «Югория» Концерн «Россиум» приобрел у группы компаний «Регион» группу страховых компаний «Югория». Об этом объявил в понедельник страховщик.

Как пояснил представитель концерна, изменение структуры владения УК «МКБ Капитал» осуществлено в рамках объявленной в 2019 году консолидации активов крупнейших владельцев концерна «Россиума» и ГК «Регион». По его словам, все сделки в рамках консолидации активов являются денежными, их условия (суммы и специфика осуществления) — конфиденциальны. Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, сокращение доли Романа Авдеева не исключает возможности денежной компенсации ему, которая может быть направлена на собственные проекты. В итоге, полагает эксперт, можно ожидать продолжения увеличения доли ГК «Регион» в объединенных структурах.