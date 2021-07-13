Российский рынок банкострахования показал в 2020 году, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, рост на 8,2%, составив 668,4 млрд рублей. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», опубликовавшее обзор «Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й: плавное восстановление» .

Основными драйверами рынка банкострахования в 2020 году были накопительное страхование жизни (плюс 28,2 млрд рублей, или 31,5%), страхование жизни и здоровья заемщика по потребкредитам, в том числе от несчастного случая (плюс 11,1 млрд, или 6,2%), и ипотечное страхование (плюс 10,2 млрд, или 25,5%). Наиболее сильное сокращение взносов в 2020 году было отмечено в инвестиционном страховании жизни (минус 14,3 млрд рублей, или 7,3%).

Как поясняют аналитики, росту рынка способствовали, с одной стороны, антикризисные мероприятия, с другой — желание граждан получать более высокий инвестиционный доход на фоне низких процентных ставок по депозитам.

«Введение льготных ипотечных программ, а также льготного кредитования бизнеса стало причиной роста ипотечного страхования и страхования залогового имущества юрлиц. Смягчение политики в отношении потребительского кредитования способствовало умеренному росту сопутствующего страхования. Разочарование некоторых страхователей в ИСЖ из-за неполучения обещанной доходности, а также раскрытие полной информации о продукте привели к его падению в 2020 году. Однако активность банков в продвижении НСЖ и сохраняющиеся низкие ставки по депозитам способствуют замещению инвестиционного страхования жизни накопительным. Вследствие этого взносы по НСЖ выросли наиболее сильно», — отмечается в резюме исследования .

Через банковский канал страховщики получили 43,4% страховых взносов за 2020 год. При этом за 2020 год страховые компании заплатили банкам 210,2 млрд рублей комиссионного вознаграждения за продвижение страховых продуктов, что больше уровня 2019-го на 4,8%.

Уточняется, что 45,5% взносов, полученных через банковский канал продаж за 2020 год, приходится на кредитное страхование. Крупнейшим в этом сегменте по-прежнему остается страхование жизни и здоровья заемщика по потребкредитам, в том числе от несчастного случая (189,6 млрд рублей за 2020 год).

Доля реализованных через банки за 2020 год страховых продуктов, не связанных с кредитованием, составила 51,7%. При этом почти 87% некредитного страхования приходится на инвестиционное и накопительное страхование жизни. ИСЖ, несмотря на сокращение объема взносов, пока еще остается крупнейшим направлением в этом сегменте (181,4 млрд рублей за 2020 год).



По прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования за 2021 год может вырасти на 12% до 747 млрд рублей. «Тенденция замещения инвестиционного страхования накопительным продолжится. НСЖ покажет рост в 2021 году на 40% до 165 млрд рублей, при этом ИСЖ сократится на 15% до 154 млрд рублей», — говорится в материале.

Ася ШАЛИМОВА