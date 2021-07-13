Молодежь поколения Z собирается учиться и получать новые навыки в период летних каникул — таких нашлось 70% из опрошенных детей и подростков по всей России. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skysmart и сервиса «Работа.ру». Дети от 15 до 17 лет собираются изучать бытовые навыки взрослой жизни (16%), в их числе лидируют финансовая (75,8%) и правовая грамотность (51%). Еще 15% намерены развивать эмоциональный интеллект, профориентацию, навыки ведения переговоров. Также 15% хотят заниматься программированием, из них 55% самым интересным занятием назвали разработку игр, геймдизайн, моделирование игровых миров, те, кто предпочел развиваться в digital (16%), предпочли компьютерную графику анимации и дизайну (60%).

Другой опрос Skysmart показал, что половина учащихся средней школы не знает программ для совместной работы и не умеет настраивать совместный доступ в таких программах, 60% ребят сложно поменять расширение файла с .doc на .pdf, 29% не умеют работать в Microsoft Word, Excel, Power Point, 35% не знают, как совершать покупки в Интернете, 12% просят помощи с установкой приложения на телефон или компьютер, 23% при подготовке доклада или реферата опираются только на один источник. Согласно опросу, только каждый пятый российский школьник получает достаточно знаний.

Исследование: поколение зумеров стало инвестировать в восемь раз активнее Поколение зумеров в 2021 году стало активно инвестировать: объем средств, вложенных в инвестиционные инструменты компании «Сбер Управление активами», увеличился почти в восемь раз и достиг 7 млрд рублей, сообщается в исследовании, проведенном «Сбером» в преддверии Дня молодежи.

Большинство работодателей (84%) отмечают готовность обучать начинающих специалистов недостающим навыкам за счет компаний, говорилось в исследовании сервиса «Работа.ру», проведенного в мае 2021 года.

Главным преимуществом молодых сотрудников 64% российских работодателей назвали желание учиться и получать опыт, 58% рассказали, что молодых сотрудников проще готовить и обучать под конкретную компанию, 52% отметили, что такие работники отличаются энергичностью и целеустремленностью, 43% компаний указали в качестве преимуществ молодежи гибкость ума и креативность, а 40% отметили возможность быстро вливаться в коллектив. Также 35% работодателей готовы нанимать молодых специалистов из-за невысоких зарплатных ожиданий.

Из минусов неопытных и молодых сотрудников работодатели чаще всего отмечают безответственность (69%), недисциплинированность (63%), завышенные зарплатные ожидания (55%).