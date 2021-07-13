«Русский Стандарт» в обновленной версии мобильного банка RSB Mobile предоставил клиентам возможность получить информацию о кредитной истории, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис «Светофор» банка «Русский Стандарт», ранее реализованный в интернет-банке, теперь стал доступен пользователям обновленного мобильного банка. Это своеобразный индикатор кредитоспособности, который активизируется в приложении и меняет цвет после предварительного согласия на обработку данных кредитным бюро «Русский Стандарт», — говорится в релизе.

«Светофор» максимально прост и понятен, уточняют в банке. Так, например, зеленый цвет индикатора, который высвечивается в мобильном банке, говорит об отличной кредитной истории без текущих просроченных задолженностей, желтый — об отсутствии текущей просроченной задолженности, но ее наличии в прошлых периодах сроком менее 60 дней, красный цвет говорит о задолженности сроком более 60 дней, светло-серый — о том, что информация не найдена, серый — о том, что информация о кредитах не найдена, но есть информация о запросах кредитной истории. Краткое описание статуса так же отображается клиентам.

Еще одно важное новшество свежего релиза RSB Mobile — возможность покупки кредитного досье. В нем клиент видит детализованную информацию по кредитной истории и скоринг — оценку, характеризующую шансы на получение кредита. Скоринг также содержит пояснения, какие кредиты могут быть оформлены с большой долей вероятности при текущей оценке, а также рекомендации по ее улучшению. Помимо этого, при покупке досье клиент может увидеть свой скоринговый балл в сервис-информере, который выполнен в виде «спидометра».

«Знание балла позволит оценить шансы на получение кредита без детального анализа кредитной истории, выбрать кредитную организацию, куда стоит в первую очередь обратиться за займом. Чем выше скоринговый балл, тем лучше оценка клиента для банка», — поясняют в финучреждении.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

