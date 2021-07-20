Объем международных резервов РФ на 1 июля составил 591,745 млрд долларов. Такие уточненные данные на начало отчетной даты опубликовал ЦБ. Ранее сообщалось, что показатель на начало июля равнялся 591,529 млрд долларов.

Таким образом, за июнь международные резервы РФ уменьшились на 13,487 млрд, а не на 13,703 млрд долларов (с 605,232 млрд на 1 июня 2021 года).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Переоценка общего показателя международных резервов РФ на 1 июля произошла за счет пересмотра цифр по резервам в СДР: они не сократились до 6,822 млрд (с 7,018 млрд на 1 июня), а выросли до 7,038 млрд. По всем остальным составляющим ЗВР в июне наблюдалась отрицательная динамика, оценки сохранены.

За полгода международные резервы РФ, согласно новой информации, сократились не на 4,245 млрд долларов, как сообщалось ранее, а на 4,029 млрд (с 595,774 млрд на 1 января).

Центробанк также пересмотрел еженедельные значения резервов на конец уже прошедших отчетных дат в июле. Так, на 2 июля показатель равнялся 591 млрд долларов (ранее сообщалось о 590,7 млрд), на 9 июля — 593,8 млрд (вместо 593,7 млрд), а динамика резервов за отчетные семидневные периоды, завершающиеся этими датами, — минус 1,4 млрд (против первоначальной оценки в минус 1,7 млрд) и плюс 2,8 млрд (как и ранее).



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.



Ася ШАЛИМОВА