Объем международных резервов РФ на 1 июля составил 591,529 млрд долларов против 605,232 млрд на 1 июня 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за июнь показатель снизился на 13,703 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Отрицательная динамика наблюдалась в июне по всем составляющим ЗВР. Так, валютные резервы сократились с 465,733 млрд долларов на 1 июня до 461,089 на 1 июля, в том числе резервы в иностранной валюте — с 453,449 млрд до 449,027 млрд, резервы в СДР — с 7,018 млрд до 6,822 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,266 млрд до 5,241 млрд долларов. Стоимостный объем монетарного золота уменьшился со 139,499 млрд до 130,44 млрд долларов.

За полгода международные резервы РФ сократились на 4,245 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.

Ася ШАЛИМОВА