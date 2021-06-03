Объем международных резервов РФ на 28 мая составил 605,9 млрд долларов против 600,9 млрд на 21 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель вырос на 5 млрд долларов и достиг нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был зафиксирован неделю назад (по состоянию на 21 мая) — 600,9 млрд долларов.

Увеличение резервов на 0,8% за неделю произошло «преимущественно в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). В период с января по апрель 2021 года международные резервы РФ уменьшились на 5,3 млрд долларов.