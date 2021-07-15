Объем международных резервов РФ на 9 июля составил 593,7 млрд долларов против 590,7 млрд на 2 июля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель повысился на 2,8 млрд долларов.

Увеличение резервов на 0,5% за неделю произошло «главным образом в результате повышения цен на золото», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За первое полугодие 2021-го резервы сократились на 4,2 млрд долларов. При этом в конце весны этого года был зафиксирован новый рекорд по объему резервов РФ — 605,9 млрд долларов на 28 мая.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

