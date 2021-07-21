Предприятиям «грязных» городов планируют выдавать льготные кредиты на экомодернизацию, которая позволит им снизить выбросы в воздух, пишут «Известия» . Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно со СберБанком и госкорпорацией «ВЭБ.РФ» проработать вопрос о субсидировании российских банков для того, чтобы они могли выдавать кредиты по льготным ставкам участникам этого проекта. Срок исполнения — 28 июля. Для субсидирования банков могут быть использованы бюджетные средства, которые уже выделили на реализацию проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» и перераспределили на программу «Чистый воздух».

Снижение выбросов в этих городах — одна из задач национального проекта «Экология», который рассчитан до 2024 года. Для этого власти решили использовать систему квотирования выбросов, пока она будет работать в формате эксперимента. Под квотами подразумевают допустимые объемы выбросов. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске — 145 и Челябинске — 71, в других регионах — около 30 в каждом. В целом на экомодернизацию потребуется 474 млрд рублей внебюджетных средств. Государство готово финансировать некоторые проекты «Чистого воздуха».

Кабмин РФ утвердил цели и направления «зеленого» финансирования В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления ее функционирования, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

В секретариате Виктории Абрамченко отметили, что льготные кредиты и меры поддержки бизнеса могут стать дополнительным экономическим стимулом для повсеместной реализации экологических программ и увеличения инвестиций в экологию. Поручено проработать возможность льготных кредитов, которые смогут выдавать российские банки на экомодернизацию производств. В пресс-службе «ВЭБ.РФ» сказали, что вопрос обсуждается в продолжение развития темы «зеленого» финансирования. Госкорпорация поддерживает эту инициативу.

Председатель комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Александр Кобенко назвал предложение о предоставлении льготных кредитов отличной идеей. Это сможет снизить нагрузку на предприятия и поможет им не просто модернизировать свои производства, но и подготовиться к углеродному регулированию, нормативная база для которого сейчас разрабатывается, отметил он. По словам эксперта, пока оценить среднюю сумму, которая потребуется на экомодернизацию, сложно. Он напомнил, что ранее в России оценивали объем необходимых средств на модернизацию производств в 4—4,5 трлн рублей.