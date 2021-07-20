В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления ее функционирования, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Финансирование будет осуществляться за счет «зеленых» или адаптационных финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов), поясняют в правительстве, отмечая, что с их помощью бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях. Предусмотрено, что «зеленые» проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным проектам такие требования не предъявляются. Они, однако, не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии.

В числе приоритетов — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение. Подчеркивается, что проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.

Документ также определяет направления «зеленого» финансирования. Речь идет, в частности, об энергетике, строительстве, промышленности, обращении с отходами, транспорте, сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении. Именно в этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты.



«Принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора «зеленых» проектов и утвержден механизм их верификации», — говорится в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА