Госкомпания «ДОМ.РФ» распределила между банками средства из дополнительного объема господдержки льготной ипотеки, действующей до 1 июля 2022 года, пишет «Коммерсант» . Программа была расширена на 230 млрд рублей, ее общий объем в результате составит 2,08 трлн рублей.

Как следует из данных оператора, запрошенный банками объем почти втрое (в 2,86 раза) превысил выделенный дополнительно лимит и составил 659,7 млрд рублей. Например, СберБанк хотел 161 млрд рублей, а получил 56,1 млрд рублей; ВТБ просил 115 млрд рублей, а получил 40,1 млрд рублей; Альфа-Банку выделили 25,1 млрд рублей при запросе 72 млрд рублей. Всего заявки на увеличение лимита направил 51 кредитор из 70. В «ДОМ.РФ» пояснили, что исходили из принципа «пропорционального распределения максимально доступного лимита».

Отмечается, что после выделения новых средств изменилась расстановка сил среди топ-10 банков-участников по объему их лимита: Промсвязьбанк переместился с шестого на пятое место, «Ак Барс» — с 12-го на восьмое, по одной позиции потеряли банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк, две — банк «Санкт-Петербург». Среди трех крупнейших игроков доля увеличилась лишь у Альфа-Банка с 6,8% до 7,3%, СберБанк потерял 2,3 процентного пункта — доля сократилась до 42,5%, хотя он остается лидером с самым масштабным лимитом в 885,17 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках запущена в пандемию весной 2020 года. Размер выплачиваемого возмещения недополученных доходов банкам зависит от ключевой ставки (3 п. п. сверх ключевой). Всего, по данным на 22 июля, с момента запуска выдано почти 1,8 трлн рулей кредитов. В целом господдержка (учитывая все льготные программы) дала эффект и спасла от массового банкротства застройщиков, считают в Счетной палате. Со 2 июля максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7% годовых. Прежде предельная сумма кредита составляла 6—12 млн рублей, теперь — 3 млн рублей. До получения дополнительного объема отдельные банки выбрали свой лимит на более чем 100%, а другие — не полностью.

Новые требования по льготной ипотеке смещают фокус с городов-миллионников, отмечают в ПСБ (его доля в лимитах почти не изменилась). Тем не менее банк обладает широкой географией присутствия (65 регионов), и подавляющая часть из них будет соответствовать новым условиям, считают там. В СберБанке отметили, что наибольшим спросом программа пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Новосибирской области. «Спрос после изменения условий предсказуемо снизился в Москве и Санкт-Петербурге, однако мы ожидаем роста интереса в других регионах», — добавили в Райффайзенбанке. Средний чек в рамках программы после ее обновления в ВТБ составляет 2,1 млн рублей, в Райффайзенбанке — около 2,5 млн рублей, в ПСБ — 2,7 млн рублей.

Однако мнения экспертов по этому поводу разделились. Так, главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко уверен, что программа льготной ипотеки не выберет лимит. По его словам, выдачи потеряют темп, а интерес сохранится к другим программам. «Существующий остаток по льготной ипотеке в размере около 300 млрд рублей в течение года банкам раздать по силам, — возразил главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин, уточнив, что крупные банки, выбравшие лимит, хорошо представлены в субъектах РФ за пределами Московского региона, поэтому смогут удовлетворить спрос на все еще горячем ипотечном рынке.