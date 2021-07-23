За первые две недели июля выдача новых кредитов в рамках программы «Льготная ипотека» сократилась примерно в два раза, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«После изменения условий льготной ипотеки мы, действительно, видим некоторые изменения. Изменения вступили в силу с 1 июля, и данные за первые две недели показывают, что в рамках программы льготной ипотеки новые выдачи упали где-то в два раза. Но это не значит, что в целом выдачи ипотеки упали в два раза. Часть тех кредитов, выдача которых раньше попадала под льготные условия, может просто перейти на рыночные ставки в расширенную программу по семейной ипотеке», — пояснила Набиуллина.
Об этом сообщили девелоперы в ходе круглого стола, где они отвечали на наиболее актуальные вопросы по версии июльского опроса Единого ресурса застройщиков.
Глава ЦБ также отметила, что из-за высоких темпов роста ипотеки в первом полугодии годовые темпы останутся значимыми даже с учетом замедления во втором полугодии.