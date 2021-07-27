ВТБ в августе запустит кредиты на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 8,9%. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции, передает пресс-служба банка.
Как уточняется, новая ипотечная программа предусматривает выдачу кредитов на строительство заемщиком собственного дома и покупку земельного участка в коттеджном поселке. Ставка составит 8,9% для зарплатных клиентов и 9,2% для остальных заемщиков. На первом этапе в программу попадут объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. По словам зампреда ВТБ, для клиента этот путь приобретения своего дома является более безопасным и предсказуемым, так как всю необходимую инфраструктуру в коттеджном поселке создает сам застройщик.
Кредит будет выдаваться на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Ипотеку также можно будет получить по двум документам — с первым взносом от 30%. По условиям программы можно будет приобрести строящийся дом в аккредитованном у банка коттеджном поселке. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 20 млн рублей, для остальных регионов — 10 млн.